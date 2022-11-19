МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос в четыре раза, чаще всего путешественники ищут туры в Сочи, Карелию, Санкт-Петербург и Великий Устюг, говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, которое есть у РИА Новости. В Адыгее спрогнозировали двукратное увеличение турпотока

Аналитики сравнили онлайн-спрос на новогодние туры в августе-октябре 2022 года со спросом в мае-июле 2022 года. "Россияне начали планировать предстоящие новогодние каникулы еще в августе 2022 года. Самыми популярные зарубежными направлениями для отдыха оказались Турция, Беларусь, Египет и Израиль. При этом интерес к путешествиям по России вырос на 300%: чаще всего россияне ищут в интернете туры в Сочи, Карелию, Санкт-Петербург и Великий Устюг", — сообщили в агрегаторе.

Там уточнили, что наибольший рост онлайн-спроса продемонстрировали туры в Израиль (+584%), и Египет (+288%). "Прирост запросов на путешествия в Турцию оказался меньше и составил всего плюс 154%, однако поездки в эту страну являются лидером по абсолютным показателям", — добавили аналитики.

В сервисе также выяснили, что стоимость самых популярных туров колеблется в зависимости от продолжительности поездки, уровня отеля и направления. Так, бюджетный тур в Анталью на неделю будет стоить от 125 тысяч рублей. Отдохнуть на египетских курортах получится за 135 тысяч, а стоимость поездки в Израиль доходит до 200 тысяч рублей.

Больше всего из направлений по России туристов интересуют новогодние каникулы в Карелии. "Онлайн-спрос на это направление вырос на 549%. Стоимость таких туров на 7-8 дней составляет 59,9 тысячи рублей. Еще один лидер – Великий Устюг (+484%), цены на новогодние туры начинаются от 16 тысяч рублей", — указали в агрегаторе.

Аналитики отметили, что, планируя новогодние каникулы, россияне чаще всего интересуются размещением в парк-отелях. Онлайн-спрос на них в даты январских праздников вырос в 6,5 раза. Помимо этого, вырос спрос на горнолыжные туры — почти в три раза, и экспедиции — в два раза. "При подготовке к таким видам отдыха россияне стали искать соответствующее снаряжение. Так, в третьем квартале 2022 года по сравнению с вторым кварталом 2022 года на 54% вырос онлайн-спрос на сноуборды и на 10% – на лыжи", — заключили в сервисе.