МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Правительство России дополнительно окажет поддержку импортерам значимой продукции производственного назначения, сообщается в Telegram-канале кабмина. Эксперты оценили проблемы малого бизнеса с трансграничными платежами

"Импортеров, которые ввозят в Россию отдельные виды товаров критического импорта, освободят от обязанности предоставлять обеспечение уплаты таможенных налогов и пошлин. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Сейчас в отношении них до 31 марта 2023 года действуют тарифные льготы и нулевые ставки таможенных пошлин при условии предоставления обеспечения по уплате таможенных платежей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что льготы распространяются в том числе на товары для производства продовольственной, электронной и металлургической продукции, а также легкой промышленности.

Добавляется, что решение правительства снизит финансовую нагрузку на импортеров и позволит поддержать значимые отрасли экономики, столкнувшиеся с риском дефицита оборудования из-за внешних ограничений. Решение коснется товаров, ввезенных в Россию с 28 марта 2022 года.