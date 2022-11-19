БЕРЛИН, 19 ноя — ПРАЙМ. Компания из немецкой федеральной земли Саксония, изготавливающая на протяжении 30 лет традиционные рождественские украшения из дерева — Schwibbogen ("швиббоген") — может закрыться из-за санкций на российскую древесину, сообщила немецкая газета Bild. В Германии допустили перебои с поставками из-за запрета российской нефти

С конца ноября многие немецкие семьи украшают окна своих домов при помощи швиббоген — светильников-арок, вырезанных из дерева, на которых установлены свечи. Светильники украшены резьбой с рождественскими мотивами.

Как отмечает издание, сейчас горячая пора для мастеров-резчиков по дереву, но в этот предрождественский сезон все обстоит иначе.

"У Кати Таулин 18 сотрудников в Обервизентале. Она открыла свой бизнес в сфере декоративно-прикладного искусства 30 лет назад и с самого начала добилась успеха. Но сейчас настроение более чем напряженное", — отмечает газета, уточняя, что причиной проблем стали санкции на российскую древесину. В Германии опасаются краткосрочных отключений электроэнергии зимой

Как рассказала в интервью Таулин, обычно ее компания производит свою продукцию круглый год, но сейчас работу выполняют только на заказ, ей пришлось поднять цены, и все равно компания не может выполнить все.

"С лета мы перестали получать российскую березовую фанеру через оптовиков, доля которых на рынке до этого составляла 93%", — пояснила владелец фирмы. По ее словам, альтернативы отсутствуют. "Мы, как и все наши коллеги, месяцами прикидывали, чем можно заменить российскую древесину. Но это бессмысленно", — отметила Таулин.

По ее словам, качество альтернативных вариантов существенно отличается.

Сейчас склад, где хранятся материалы для работы, почти пуст. По словам владелицы фирмы, также существуют проблемы с поставками кабелей и коробок. Мастер добавляет, что честна со своими сотрудниками. "Я говорю им, что тоже не знаю, что будет дальше. Эти санкции вредят нам и нашей стране", — поясняет Таулин.