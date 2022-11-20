МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Мошенники активно пытаются навязать жильцам дорогостоящую замену счетчиков воды вместо поверки, рассказал в эфире радио Sputnik председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин. Мошенники придумали новую схему обмана с "единым межбанковским счетом"

По его словам, в организацию поступает множество сигналов, связанных с этим.

"Мы фиксируем вал обращений от людей, которые стали жертвами мошенников. В большинстве случаев это связано с навязыванием замены счетчиков расхода воды вместо обычной поверки", — отметил юрист.

Он уточнил особенности этой схемы. Мошенник приходит к человеку, чтобы якобы провести поверку счетчика, а вместо этого делает так, что прибор перестает работать, например, намагничивает его. В итоге человек платит и 500-700 рублей за поверку, и по 5 тысяч рублей за замену каждого счетчика. "Если учесть, что дома может быть два или даже четыре счетчика, то общая сумма может оказаться существенной", – сказал Крохин.

Помимо расходов на замену исправного счетчика, жертва может столкнуться с последствиями повреждения пломбы на приборе учета.

"Когда якобы мастера снимают счетчики для замены, они снимают и пломбы, которые не имеют права трогать. Тем самым мошенники подводят граждан под безучетное потребление воды. Когда факт, что счетчик работает без пломбы, будет выявлен настоящей управляющей компанией, тогда человеку могут дополнительно начислить от 50 до 100 тысяч рублей задолженности по воде. Это самая большая опасность", — предупредил Крохин.

В связи с этим нужно осторожно подходить к выбору компании, которая пришлет мастера для проведения любых манипуляций со счетчиком, рекомендует юрист.

"Если вы увидели рекламу, если вам звонят или просто обходят квартиры и предлагают услуги поверки счетчиков, то не торопитесь принимать это предложение. Обратитесь в свою управляющую компанию, чтобы там подтвердили, что наступило время поверки счетчиков и что мастер, который к вам пришел, имеет право осуществлять поверку приборов учета. При отсутствии такой информации или при наличии сомнений лучше отказаться от принятия подобных услуг, поскольку вы можете понести серьезные убытки", – подчеркнул Крохин.