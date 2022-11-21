МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российская "дочка" Yum! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC) ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" сменила название на "Юнирест" перед продажей, следует из данных ЕГРЮЛ. Экономист раскрыла, какие новогодние продукты подорожают больше всего

Американская Yum! Brands в октябре подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис" при условии ребрендинга и сохранения рабочих мест всей российской команде. Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. Источник РИА Новости в компании сообщал, что их поэтапный запуск запланирован начиная с декабря в Москве, Московской области и ХМАО-Югре.

ФАС России получила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants на минувшей неделе. Позже один из собственников "Смарт Сервис" Константин Котов заявил, что сделку планируется закрыть до конца текущего года, после чего предприятие ждет ребрендинг.

Yum! Brands в начале марта сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.