МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Стоимость выкупа и непубликации зашифрованных хакерами данных снизилась в России более чем в 20 раз за год, заявили РИА Новости в пресс-службе компании по кибербезопасности "РТК-Солар". Раскрыт способ проверить, что и как о вас ищут в Сети

Ранее в понедельник "Коммерсант" написал, что хакеры, вымогающие выкуп за расшифровку и отказ от публикации украденных данных, стали требовать со своих жертв в РФ гораздо меньше средств, чем раньше. В статье газеты отмечается, что это связано с ужесточением требований регуляторов к реагированию бизнеса на инциденты, а также с относительно невысокой стоимостью услуг расследователей инцидентов.

"Поскольку выкуп обычно платится в биткоинах, есть определенная погрешность в расчете из-за изменений курса. По нашей оценке, в абсолютных цифрах стоимость выкупа снизилась (за год — ред.) больше чем в 20 раз", — сказал директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC "РТК-Солар" Владимир Дрюков, слова которого привела РИА Новости пресс-служба компании.

По его словам, также сильно изменилась себестоимость атаки. "Цены на продажу вирусного ПО для шифрования в даркнете упали больше чем на порядок (примерно в 10-12 раз). Помимо этого, за последнее время был опубликован программный код нескольких программ-шифровальщиков, став доступным всем злоумышленникам. Поэтому хакеры даже с базовой подготовкой в состоянии создать вирус самостоятельно и не тратить деньги на покупку", — отметил эксперт.

Шифровальщик — хакерская программа, которая шифрует данные на компьютере или сервере пользователя. За расшифровку данных хакер, использующий программу, требует выкуп от их владельца.