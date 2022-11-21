МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Боб Айгер возвращается в Walt Disney Co. в качестве гендиректора — менее чем через год после своей отставки. Его неожиданное возвращение совпадает по времени с попытками развлекательной компании укрепить доверие инвесторов и увеличить прибыль в своем подразделении потоковых медиа. Disney планирует сократить рабочие места на фоне экономического кризиса

Айгер, проработавший 15 лет на посту гендиректора и в прошлом году ушедший на пенсию, согласился поработать еще два года, сообщила Disney в воскресенье вечером. Его назначение вступает в силу немедленно. На посту гендиректора Айгер сменит Боба Чапека, который возглавил Disney в феврале 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, приведшая к закрытию тематических парков и кинотеатров по всему миру.

С начала этого года акции Disney подешевели более чем на 40%, в то время как фондовый индекс Down Jones Industrial Average за это время потерял только 7%.

"Совет директоров пришел к заключению, что, в то время как Disney переживает все усложняющийся период отраслевой трансформации, Боб Айгер обладает уникальными возможностями для того, чтобы возглавить компанию в этот ключевой период", — указала в заявлении председатель совета Сьюзан Арнольд.

В этом месяце Disney разочаровала инвесторов, отчитавшись о росте убытков в своем подразделении потоковых медиа, в которое входит сервис Disney+. На следующий день после публикации финрезультатов 4-го квартала акции компании достигли 20-летнего минимума.

После закрытия регулярной сессии пятницы акции Disney не торговались. В пятницу они закрылись по 91,80 доллара, прибавив 0,38%.

Смена гендиректора стала неожиданностью для сотрудников, сообщили источники в компании.

Чапек стал гендиректором в феврале 2020 года, сменив Айгера, который оставался в Disney до конца 2021 года, чтобы обеспечить передачу полномочий. В июне совет директоров продлил контракт Чапека.