МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Основатель и генеральный директор инвестиционной группы "Инсайт" Авет Миракян и председатель совета директоров САО ВСК Сергей Цикалюк покинули совет директоров лизинговой компании "Европлан". Об этом говорится в сообщении компании.

Решение об избрании нового состава совета директоров было принято единственным акционером "Европлана", инвестхолдингом SFI.

В сентябре сообщалось, что Авет Миракян также покинул советы директоров SFI и ритейлера "М.видео".

Инвестхолдинг SFI — публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, владеет 100% "Европлана" и 49% САО ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU, а также долями в "М.видео" и "РуссНефти".