МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Tesla отзывает более 321 000 автомобилей в США из-за проблемы с задними фонарями, которые могут периодически не загораться, сообщила компания в отчете, опубликованном в субботу. В пятницу компания решила отозвать около 30 000 автомобилей Model X в США из-за дефекта, который может приводить к неправильному раскрытию подушки безопасности переднего пассажира. На этих новостях акции компании подешевели почти на 3%, приблизившись к двухлетнему минимуму. СМИ: Маск выбрал своего возможного преемника на посту гендиректора Tesla

В отчете для Национального управления по безопасности движения автотранспорта (NHTSA) США производитель электромобилей заявил, что отзыв в связи с дефектом задних габаритных фонарей касается некоторых автомобилей Model 3 2023 года и Model Y 2020-2023 годов.

Tesla, базирующаяся в Техасе, заявила, проведет беспроводное обновление ПО, чтобы решить проблему с задним фонарем. При этом компании неизвестно о каких-либо авариях или травмах, связанных с данной проблемой.