МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Введение в РФ акциза на безалкогольные сахаросодержащие напитки может в перспективе создать проблемы для бизнеса и потребителей, сообщил РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков. Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Подакцизными станут упакованные напитки, которые изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, содержат сахар, сироп с сахаром или мед, а доля углеводов в пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 миллилитров. Ряд напитков (кроме тонизирующих и газированных) выведен из-под действия акциза — например, соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, кисель и напитки из злаковых, зернобобовых и масличных, орехов, кокоса и продуктов их переработки.

"Индустрия напитков отмечает, что в перспективе введение акциза на сахаросодержащие напитки может создать серьезные проблемы для бизнеса и потребителей", — сообщил Новиков. "Кроме этого, важно отметить, что в данный момент не наблюдается роста категории, а ее вклад в потребление сахара населением незначителен — менее 2%, и подобная мера лишь усугубит ситуацию", — добавил он.

Между тем, заметил глава союза, правительство в августе, руководствуясь итогами работы межведомственной группы, приняло решение снять с повестки вопрос введения акциза на сладкие напитки до стабилизации экономической ситуации. Новиков напомнил, что в ходе обсуждения были представлены результаты исследования аналитического центра при правительстве РФ, которые подтверждали нецелесообразность введения акциза — "ни с точки зрения пополнения бюджета, ни с точки зрения положительного влияния на показатели здоровья населения".

Таким образом, запуск этого механизма, с учетом текущей ситуации, может принести серьезные негативные последствия для бизнес-инфраструктуры, опасается глава отраслевого союза.

Кроме того, собеседник агентства обратил внимание на три сценария развития событий после введения акциза, который в 2021 году подготовили эксперты аналитического центра при правительстве РФ. "По одному из сценариев, который смоделировали аналитики, прогнозируется повышение розничной цены и цены производителей на 7-25,5%", — заметил Новиков.