МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Сроки доставки iPhone 14 в Китае увеличились на фоне того, что крупнейший в мире завод по сборке смартфонов в КНР пытается восстановить производственные мощности после массового оттока рабочих с предприятия из-за вспышки COVID-19 и введенного режима "закрытого контура". Эксперт рассказал, как в России изменился спрос на iPhone

Как убедился корреспондент РИА Новости, при оформлении заказа на покупку iPhone 14 Pro или Pro Max на официальном сайте Apple в Китае отображается срок ожидания 5-6 недель. Если заказать эти модели 21 ноября, то получить их можно будет в промежутке между 27 декабря и 3 января. При этом еще в конце октября-начале ноября срок ожидания тех же моделей составлял 4-5 недель.

Ранее компания Apple сообщала, что производство премиальных iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max пострадало от ограничений по борьбе с пандемией коронавируса на заводе в Чжэнчжоу.

Завод Foxconn еще с середины октября создал на своей территории так называемый "пузырь" или "замкнутый контур", ужесточив меры по борьбе с COVID-19 и запретив сотрудникам покидать территорию завода. В конце октября в китайских соцсетях появились обсуждения сложной эпидемиологической ситуации в технопарке. Люди жаловались на недостаточное количество еды и лекарств внутри "пузыря", по информации некоторых пользователей, на территории технопарка зараженными оказались по меньшей мере 20 тысяч человек. Руководство компании эту информацию опровергло.

Вскоре все посты с жалобами в социальных сетях были удалены, а компания Foxconn заявила, что работа и производство на заводе Foxconn остаются стабильными, а завод, где трудятся порядка 200 тысяч человек, с 13 октября находится в режиме "замкнутого контура" из-за вспышки болезни в городе.

Позже в китайских соцсетях стали распространяться фото и видео, как тысячи сотрудников завода Foxconn покидают его территорию, опасаясь заразиться или оказаться в карантине среди зараженных. Некоторые сотрудники также опасаются, что в будущем они могут столкнуться с дискриминацией при поиске другой работы, если заразятся COVID-19. Позже компания объявила, что для всех сотрудников, которые желают покинуть территорию завода, она организует транспорт и сопровождение, а также проконтролирует сдачу ПЦР-тестов. На данный момент неизвестно, сколько сотрудников завода покинули его за последние недели.

Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.