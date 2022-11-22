МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Новый глава Twitter Илон Маск упразднил часть льгот для работников компании, сообщил портал Verge со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение. Сотрудники Twitter сравнили Маска с Волан-де-Мортом

Как уточняется, через некоторое время это решение пересмотрят. Льготы могут вновь ввести при улучшении финансовой ситуации.

Согласно информации, решение затронет меры, которые касаются оздоровительных услуг, домашнего интернета, учебы, ухода за детьми в дневные часы.

Илон Маск возглавил Twitter в октябре текущего года, когда выкупил соцсеть за 44 миллиарда долларов. Предприниматель заявил, что примет меры для снижения расходов компании, в том числе за счет масштабного сокращения сотрудников.