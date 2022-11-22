МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) одной из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянской Eni SpA, на уровне "A-", прогноз рейтинга — стабильный, говорится в релизе агентства. TotalEnergies и Eni проведут разведку в водах между Израилем и Ливаном

"Рейтинг Eni отражает её крупномасштабные, интегрированные операции и твердую позицию компании в отношении затрат, а также менее масштабную операционную деятельность в сфере переработки и большое внимание к Африке (63% от общего объема производства в 2021 году, за исключением совместных предприятий и дочерних компаний)", — говорится в сообщении.

Агентство ожидает умеренного увеличения добычи компанией в 2023-2025 годах. Кроме того, агентство прогнозирует, что финансовые показатели компании останутся высокими в 2023 году в связи с ростом цен на природный газ.

Однако Fitch с неопределенностью относится к потенциальному сокращению масштабов подразделений разведки и добычи компанией.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.