МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Компания "РЕСО-Лизинг" планирует 24 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Газпром" разместит замещающие облигации на один миллиард евро

Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии БО-02П-02 с полугодовыми купонами и офертой через полтора года.

Условия выпуска предусматривают выплату купонов, которые рассчитываются исходя из уровня ключевой ставки Банка России плюс премия. Ориентир премии — не выше 230 базисных пунктов.

Организаторами размещения выступит банк "РЕСО Кредит". Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 ноября.

"РЕСО-Лизинг" входит в состав группы РЕСО, включающей активы в страховом, банковском и лизинговом бизнесе. Стратегическое направление деятельности "РЕСО-Лизинга" — передача в лизинг легкового и коммерческого автотранспорта, грузовых автомобилей и спецтехники.