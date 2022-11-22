МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco прорабатывает сервис для доставки сельхозпродукции из стран Латинской Америки в порты Северо-Западного региона, в частности, речь о бананах из Эквадора, сообщил журналистам председатель совета директоров группы Андрей Северилов. Названы продукты, которые лучше закупить до Нового года

"Сейчас мы ведем переговоры с нашими партнерами – ретейлерами, которые заинтересованы в восстановлении утраченных маршрутов, речь прежде всего о доставке бананов из Эквадора, а также другой сельхозпродукции из стран Латинской Америки. На данный момент сложно говорить о конкретных объемах предполагаемых перевозок. В российской части маршрута обсуждаются заходы в порты Усть-Луга и Бронка", — сказал он.

По его мнению, ключевая проблема здесь, как и на маршруте deep sea из Китая в Россию, – это отсутствие крупнотоннажного флота. "В рамках инвестпрограммы компании на 2023 год мы планируем приобрести суда более чем в два раза большей вместимости, чем есть у нас сегодня. До 6–7 тысяч TEU", — объяснил Северилов.

По его словам, проект возобновления транспортного сообщения со странами Латинской Америки возник после ухода Maersk и других крупных компаний. Экономист раскрыла, какие новогодние продукты подорожают больше всего

Кроме того, компания ожидает, что модернизация Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в группу Fesco) к 2024-2025 годам позволит осуществлять перевалку в объеме до 1 миллиона TEU. Как отметил Северилов, за 10 месяцев текущего года контейнерный оборот ВМТП составил 624 тысячи TEU, а по итогам года ожидается на уровне 740 тысяч TEU. Что касается 2023 года, то Fesco рассчитывает на увеличение объема перевалки в порту до 810 тысяч TEU.

Кроме модернизации хозяйства внутри порта, группа также достигла договоренностей с РЖД по увеличению объема вывоза грузов.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.