МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Юристы Wildberries готовят документы для обращения в суд, чтобы защитить репутацию компании в ситуации с продажей "подделок" Adidas, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Wildberries усилил борьбу с фейковыми "скидками"

"Наша юридическая служба… проверяет наличие клеветы в соответствии со статье 128.1. УК РФ", говорится в заявлении.

Как уточняется, специалисты уже начали знакомиться со всеми обстоятельствами инцидента.

Кроме того, компания обратилась выяснила, что на нее не заводили административное дело, контрольные закупки и экспертизы также не проводились.

Wildberries вновь подчеркнул, что не закупает брендированные товары у мелкого бизнеса, а сотрудничает исключительно с официальными производителями.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что на Wildberries завели административный протокол в связи с продажей подделок Adidas. В пресс-службе маркетплейса опровергли эти сообщения.