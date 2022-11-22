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Wildberries будет защищать свою репутацию в суде из-за "подделок Adidas"
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Юристы Wildberries готовят документы для обращения в суд, чтобы защитить репутацию компании в ситуации с продажей "подделок" Adidas, сообщили в пресс-службе маркетплейса. "Наша... ПРАЙМ, 22.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Юристы Wildberries готовят документы для обращения в суд, чтобы защитить репутацию компании в ситуации с продажей "подделок" Adidas, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
"Наша юридическая служба… проверяет наличие клеветы в соответствии со статье 128.1. УК РФ", говорится в заявлении.
Как уточняется, специалисты уже начали знакомиться со всеми обстоятельствами инцидента.
Кроме того, компания обратилась выяснила, что на нее не заводили административное дело, контрольные закупки и экспертизы также не проводились.
Wildberries вновь подчеркнул, что не закупает брендированные товары у мелкого бизнеса, а сотрудничает исключительно с официальными производителями.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что на Wildberries завели административный протокол в связи с продажей подделок Adidas. В пресс-службе маркетплейса опровергли эти сообщения.