МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. АФК "Система" вела переговоры по покупке заводов IKEA в России, процесс еще не закончен, возможная сделка потребует одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, заявил журналистам основатель корпорации Владимир Евтушенков. "Яндекс Маркет" выкупит все оставшиеся в России товары IKEA

Переговоры (о покупке заводов — ред.) велись. Я не знаю деталей", — заявил Евтушенков в кулуарах форума "Экономические бои без правил: рецепты победы".

Он отметил, что не знает, на какой сейчас стадии переговоры. "Там же двухступенчатая система. Сперва нужно с владельцами говорить, потом с комиссией (правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций — ред.). Этот процесс еще не закончен", — добавил Евтушенков.

Ранее пресс-служба корпорации сообщила РИА Новости, что рассматривает возможность покупки российских активов шведской IKEA.

В конце октября газета РБК со ссылкой на источники сообщила о том, что инвестиционная компания АФК "Система", группа компаний ПИК и завод по выпуску древесных плит Kronospan претендуют на активы IKEA в России. До этого сообщалось, что заводы IKEA в РФ для покупки рассматривают шесть отечественных компаний.

В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в начале октября сообщал, что министерство провело встречу с руководством IKEA, и уточнял, что пока шведский ретейлер продолжает оставаться в стране на прежних позициях. Однако позже, 9 ноября, в ходе заседания Госдумы он заявил, что сейчас нет возможности сказать — будет ли компания возвращаться в Россию или нет.