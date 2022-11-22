МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Одежда копится на складах Бангладеш на фоне сокращения Западом ее импорта в связи с экономическим кризисом, пишет Financial Times со ссылкой на производителей и правительственных чиновников. Шольц назвал "настоящую" причину кризиса в европейской экономике

Как отметили собеседники издания, объемы поставок из страны замедлились с июля.

"Все подорожало, поэтому бюджет на одежду сжался. Вот почему некоторые бренды, некоторые импортеры замедлили свои заказы", — сказал президент Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш Фарук Хассан.

По его словам, ряд розничных продавцов обратился к бангладешским экспортерам с просьбой приостановить производство одежды или отсрочить поставки на срок до трех месяцев. Такая ситуация, подчеркнул Хассан, значительно влияет на швейную промышленность страны, так как "все фабрики закупили ткань для производства одежды, и теперь испытывают серьезный кризис".

Хассан добавил, что розничные торговцы просили предоставить скидки или учитывали складские расходы в сумме, которую они платят производителям, чью одежду не могут продать сразу.

Financial Times пишет, что, по словам Сайеда Наведа Хусейна, генерального директора Beximco, одной из крупнейших компаний Бангладеш, среди клиентов которой такие крупные владельцы сетей магазинов, как Target и Inditex, многие производители одежды в Бангладеш страдают также от перебоев в подаче электроэнергии, которые происходят в результате повышения цен на импортный газ в стране.

Как отмечает издание, снижение темпов экспорта одежды подтвердил и министр торговли Бангладеш Типу Мунши, однако при этом он отметил, что людям "все равно придется носить одежду", даже во времена экономического спада.