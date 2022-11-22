МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Компании Узбекистана и Франции подписали соглашения и контракты на сумму более 6 миллиардов евро, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Конгрессмен рассказал о масштабах бизнеса семьи Байдена

Мирзиеев 21-22 ноября находится во Франции с официальным визитом. По данным пресс-службы, 22 ноября в Елисейском дворце в Париже узбекистанский лидер и его французский коллега Эммануэль Макрон подробно обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества "и договорились вывести отношения на всеобъемлющее партнёрство высокого уровня".

"Высоко оценены итоги узбекско-французских деловых мероприятий, проведенных накануне визита, в рамках которых были подписаны торгово-экономические соглашения и контракты на сумму свыше 6 миллиардов евро", — говорится в сообщении.

За последние годы число совместных предприятий и проектов с участием французских компаний увеличилось в три раза, уточняет пресс-служба. Текущий портфель активных совместных проектов в Узбекистане превысил 5 миллиардов евро.

Отмечалась взаимовыгодная деятельность французских Total Eren, Veolia, EDF, Orano, Lactalis, Carrefour и Shiever в сферах энергетики, геологоразведки, пищевой промышленности, ритейла, отмечается в сообщении.

"Выражена заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, эффективного противодействия возникающим вызовам и угрозам", — добавили в пресс-службе Мирзиеева..