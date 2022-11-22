МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Русал" рассчитывает произвести дивидендные выплаты в адрес иностранных инвесторов до конца текущего месяца, заявил директор по корпоративным финансам компании Андрей Гренков. "Русал" введет обязательную аккредитацию контрагентов

В сентябре акционеры "Русала" решили выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию. Эта выплата станет первой для компании с 2017 года, когда алюминиевый гигант перечислил акционерам 0,0197 доллара на акцию.

"Общая сумма выплат дивидендов составила порядка 300 миллионов долларов. Да, мы испытывали определенные сложности с организацией этих выплат. Выплаты акционерам в Национальном расчетном депозитарии (НРД) уже прошли, выплаты держателям акций через Гонконгского регистратора, я надеюсь, пройдут до конца ноября", — заявил он, выступая в Telegram-канале "Газпромбанк инвестиции".

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.