МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Группа "Россети" в 2022 году введет в работу два центра питания в Воронежской области для электроснабжения новых жилых микрорайонов. Об этом заявил глава компании Андрей Рюмин на встрече с губернатором региона Александром Гусевым, сообщила компания. Европа в панике: она может остаться без российского топлива

"Ключевые пуски 2022 года связаны с развитием социального сектора. Это высокотехнологичная подстанция 110 кВ "Отрадное", которая обеспечит мощностью жилой комплекс "Черемушки" в пригороде Воронежа, и новый центр питания 35 кВ в Рамонском районе. Планируем также модернизацию сетевых объектов высокого класса напряжения, что позволит увеличить надежность электроснабжения региона. Суммарный объем инвестиций до конца 2024 года составит порядка 10 млрд рублей", — отметил Рюмин.

В ходе встречи стороны обсудили результаты работы в регионе, инвестиционные планы компании, возможное участие в проектах социальной сферы и создание регионального ситуационно-аналитического центра.

"За последние два года была выполнена объемная инвестпрограмма, построены и реконструированы объекты электроэнергетики, необходимые для социально-экономического развития региона и надежного электроснабжения потребителей. Также обсудили планы компании по дальнейшим инвестициям и повышение тарифов на электроэнергию в пределах установленной федеральной нормы 9%", — сказал Гусев.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.