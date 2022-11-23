МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило одному из крупнейших российских производителей ювелирных изделий — компании "Ювелит", работающей под брендом Sokolov, кредитный рейтинг на уровне "BBB+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. Ювелирный бренд Sokolov начал производить инвестиционное золото в слитках

Московская биржа в начале ноября зарегистрировала программу облигаций "Ювелита" объемом до 30 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Компания планирует в декабре собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в среду источник в финансовых кругах.

"Кредитный рейтинг АО "Ювелит" базируется на средней оценке операционного риск-профиля, которая обусловлена лидирующими позициями компании на российском рынке ювелирных изделий, гибкой производственной моделью и достаточно высоким уровнем продуктовой диверсификации", — поясняется в сообщении.

Уточняется, что рейтинг компании обусловлен высокой оценкой АКРА ее рентабельности при средней оценке размера бизнеса, а также тем, что агентство ожидает роста выручки компании по итогам 2022 года на 33% — до 29 миллиардов рублей. "Запланированные группой активные инвестиции в расширение розничной сети в 2023-2025 годах могут обеспечить среднегодовые темпы прироста выручки в указанном периоде на уровне 25-30%", — добавляется в сообщении.

Прогноз "стабильный" предполагает неизменность рейтинга на горизонте года-полутора, указывает АКРА.

"Получение первого кредитного рейтинга — это важное событие не только для нашей компании, но и индустрии в целом. Будучи лидером на российском рынке, мы делаем последовательные шаги в сторону большей прозрачности и эффективности бизнеса… Присвоение рейтинга на уровне BBB+(RU) — это, прежде всего, подтверждение высокой эффективности работы команды и состоятельности нашей бизнес-модели даже в условиях высокой рыночной волатильности", — отметил финансовый директор Sokolov Владимир Дьяконов.