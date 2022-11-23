МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Хакеры ежегодно атакуют российские интернет-магазины во время "Черной пятницы", в этом году атаки будут во много раз разрушительнее, чем раньше, что создаст проблемы в работе многих сайтов, поделились прогнозом с РИА Новости в компании по кибербезопасности StormWall. ЦБ заявил о высокой интенсивности хакерских атак на банки

"Во время "Черной пятницы" ритейлерам придется столкнуться с мощнейшими DDoS-атаками, которые нанесут большой ущерб индустрии. Хакеры всегда атакуют интернет-магазины во время "Черной пятницы", но в этом году атаки будут во много раз разрушительнее, чем раньше. По мнению специалистов StormWall, многие ритейлеры не смогут отразить атаки в этом году", — говорится в сообщении.

Эксперты компании ожидают, что мощность атак может доходить до миллиона запросов в секунду (в случае HTTP-флуда), что нарушит работу многих сайтов, а также создаст проблемы пользователям при совершении покупок и при проведении транзакций.

"Эксперты сделали такой пессимистический прогноз, опираясь на данные о возросшем числе угроз, которые можно наблюдать в этом году. Прежде всего, появились новые инструменты для запуска мощнейших и длительных атак, которые практически невозможно отразить самостоятельно", — указывается в сообщении.

Отмечается, что ритейл является одной из ключевых целей хакеров, которые традиционно атакуют эту индустрию с целью вымогательства и шантажа. "Во время распродаж активность хакеров значительно усиливается, поскольку они понимают, что в это время полноценная работа интернет-ресурсов является критически важной для ритейлеров, и они будут готовы заплатить большие деньги за прекращение атаки. Для многих компаний распродажи имеют огромное значение, и в этот период конкуренция значительно обостряется", — поясняется в сообщении.