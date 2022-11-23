МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" готовится к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина: определила зоны для хранения вина и подготовила оборудование для транспортировки в пилотные регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В Госдуме одобрили право "Почты России" доставлять пенсии наличными

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на законопроект правительства РФ сообщила, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина могут запустить в Москве и области с ноября 2023 года. Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.

"Пока мы готовимся к запуску — определили в наших логистических объектах зоны для хранения вина, подготовили оборудование, чтобы обеспечить транспортировку в пилотные регионы", — говорится в сообщении. Отмечается, что компания сможет запустить эксперимент по дистанционной продаже вина, "когда произойдут соответствующие правовые изменения". "Он начнется в сроки, которые определит закон", — пояснили в компании.

Добавляется, что компания активно работает с профессиональными участниками рынка — производителями вина, чтобы "учесть всю специфику операционных процессов, информационного обмена и другие необходимые параметры для старта эксперимента".

Кроме того, компания разработала проект онлайн-витрины, которую сможет запустить и интегрировать с государственными системами для верификации продукции и возраста покупателя, когда законодательные изменения вступят в силу.