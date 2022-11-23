МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Дистрибьютор New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов АО "МФК Джамилько" получил 99,99% ООО "Монэкс Трейдинг", развивающего франчайзи Victoria's Secret и Mothercare в стране, следует из данных ЕГРЮЛ. Рубль днем вырос к доллару и юаню

Как указано в выписке, соответствующая запись о приобретении доли появилась 22 ноября. Еще 0,01% получило кипрское юрлицо "Лосфорд трейдинг Лтд", аффилированное с "Джамилько".

В начале марта компания Mothercare, специализирующаяся на производстве товаров для детей, сообщила, что приостанавливает работу в России. Позже газета "Ведомости" сообщала, что кувейтская Alshaya Group ищет покупателя на магазины Mothercare в России. О желании отечественного фэшн-дистрибьютора "Джамилько" выкупить российский бизнес британской сети магазинов в конце октября заявлял "Коммерсант" со ссылкой на три источника на рынке ритейла.

"МФК Джамилько" подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении "Монэкс Трейдинг" в середине ноября.

"Джамилько" была основана в 1993 году Халедом Джамилем. Работает с такими брендами, как DKNY, John Lobb, New Balance, Salvatore Ferragamo, Wolford и рядом других и управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

"Монэкс Трейдинг" – российская компания, работающая по системе франчайзинга и специализирующаяся на развитии магазинов розничной торговли таких марок как Mothercare и Victoria's Secret. Владельцем компании является крупнейший на Ближнем Востоке ритейлер — Alshaya Group.