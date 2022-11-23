Дистрибьютор New Balance получил 99,99 процента франчайзи Victoria's Secret и Mothercare
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Дистрибьютор New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов АО "МФК Джамилько" получил 99,99% ООО "Монэкс Трейдинг", развивающего франчайзи Victoria's Secret и Mothercare в стране, следует из данных ЕГРЮЛ.
Как указано в выписке, соответствующая запись о приобретении доли появилась 22 ноября. Еще 0,01% получило кипрское юрлицо "Лосфорд трейдинг Лтд", аффилированное с "Джамилько".
В начале марта компания Mothercare, специализирующаяся на производстве товаров для детей, сообщила, что приостанавливает работу в России. Позже газета "Ведомости" сообщала, что кувейтская Alshaya Group ищет покупателя на магазины Mothercare в России. О желании отечественного фэшн-дистрибьютора "Джамилько" выкупить российский бизнес британской сети магазинов в конце октября заявлял "Коммерсант" со ссылкой на три источника на рынке ритейла.
"МФК Джамилько" подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении "Монэкс Трейдинг" в середине ноября.
"Джамилько" была основана в 1993 году Халедом Джамилем. Работает с такими брендами, как DKNY, John Lobb, New Balance, Salvatore Ferragamo, Wolford и рядом других и управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.
"Монэкс Трейдинг" – российская компания, работающая по системе франчайзинга и специализирующаяся на развитии магазинов розничной торговли таких марок как Mothercare и Victoria's Secret. Владельцем компании является крупнейший на Ближнем Востоке ритейлер — Alshaya Group.
https://1prime.ru/business/20221123/838928163.html