ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. Американский производитель компьютерной техники HP (Hewlett-Packard) заявил о планах по сокращению от 4 до 6 тысяч сотрудников к 2025 году, следует из опубликованного в среду финансового отчета компании. СМИ: китайская CNOOC может продать американские активы

"Компания планирует сократить от 4 до 6 тысяч сотрудников, планируется, что эти действия будут завершены к 2025 финансовому году", — говорится в документе.

Реорганизация, заявили в HP, является частью усилий по сокращению производственных затрат и повышению эффективности работы. Эти меры, прогнозируют в компании, позволят сэкономить до 2025 года порядка 1,4 миллиарда долларов. Сокращения будут касаться сотрудников предприятия по всему миру, другие подробности не приводятся.

Ранее о планах увольнения в ближайшее время порядка 10 тысяч сотрудников объявила компания Amazon.