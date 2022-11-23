ЕРЕВАН, 23 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы готовящейся на этой неделе встрече российского лидера Владимира Путина с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Сбербанк получил разрешение на открытие второго офиса в Индии

Ранее издание The Bell сообщило о планах Кудрина встретиться с Путиным, чтобы обсудить вопросы, касающиеся компании "Яндекс".

"Мне не известно ничего об этом", — сказал Песков журналистам.