МОСКВА, 23 — ПРАЙМ. ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, сделка официально завершена, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГУП "НАМИ". "НАМИ" не планирует покупать российский завод Toyota, заявил Мантуров

"ФГУП "НАМИ" и группа компаний Nissan подписали соглашение о покупке активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус". В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", — сказано в сообщении.

"В том числе производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве. Закрытие сделки позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места", — добавили в НАМИ.

При этом ФГУП "НАМИ" имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. "АвтоВАЗ" в свою очередь будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти.