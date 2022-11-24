МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Прокуроры в России отклонили в 2022 году 60% плановых и столько же внеплановых проверок предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов, сообщила прокурор управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры РФ Екатерина Пшенникова. Российский бизнес оценил влияние акциза на сахаросодержащие напитки

"В текущем году удалось предотвратить проведение 60% предложенных ими (контролирующими органами – ред.) внеплановых надзорных мероприятий. И уже отклонено 60% плановых мероприятий", — сказала Пшенникова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

В сентябре генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на сессии Восточного экономического форума сообщил, что доля отказов в согласовании только внеплановых проверок в этом году достигла 60%.

В ноябре на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что количество заявок на проверки бизнеса в 2023 году надзорными органами составило 252 тысячи, что почти на треть меньше запланированных на 2022 год.

Пшенникова также сообщила, что прокуроры в ходе надзорной деятельности за 7 лет добились выплаты предпринимателям более 240 миллиардов рублей долгов по муниципальным и государственным контрактам.

По ее словам, прокуроры пристально следят, как заказчики выполняют обязательства по оплате выполненных предпринимателями работ в рамках государственных и муниципальных контрактов.

"За 7 лет такой работы мы добились погашения задолженности в размере более 240 миллиардов рублей", — сказала Пшенникова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".