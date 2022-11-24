НОВОСИБИРСК, 24 ноя — ПРАЙМ. Механизм промышленной ипотеки может быть расширен, в частности, включением в неё не только покупки площадей, уже в следующем квартале, сообщил в четверг директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Иван Куликов в Новосибирске на международном парковом форуме InPark. Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна из-за санкций

Отвечая на вопросы журналистов, Куликов пояснил, что Минпромторг РФ подготовил изменение в постановление правительства РФ, касающееся промышленной ипотеки, расширяя его на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов. Также министерство планирует рассмотреть вопрос об увеличении лимита финансирования и сроков предоставления этого льготного займа.

"Мы уже выходим с данными документами в правительство… Есть понимание по реализации этой задачи, есть поручение. Поэтому мы рассчитываем максимум первый квартал 2023 года все соответствующие изменения принять", — сказал он.

"Принцип реализации проекта заключается не в подаче заявок от компаний… Мы отобрали 16 крупных финансовых институтов – ведущие банки. Соответственно, заявитель обращается в адрес финансового института, банка за получением льготного кредита, а банк уже заявляется в Минпромторг и получает соответствующую субсидию… Мы только завершили отбор банков, соответственно, в декабре начнется заключение соглашений компаниями на получение льготного кредита", — пояснил Куликов.

Механизм льготной промышленной ипотеки был запущен в России в сентябре. Он предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей — в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых.