МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сестра скончавшегося от COVID-19 миллионера Олега Бурлакова доказала в судебном порядке свое право на его наследство, при этом вдова и дочери коммерсанта остались ни с чем, но уже обжаловали решение судей. Об этом сообщили РИА Новости в Люблинском суде Москвы. Апелляционный суд заново ввел наблюдение в российской "дочке" Google

Причиной смерти Бурлакова на 72-м году жизни стали последствия коронавирусной инфекции.

Вскоре после кончины бизнесмена в прессе и других источниках началась перепалка между двумя группами его родственников Бурлакова. Он умер в Москве. Его тело выдали вдове — Людмиле Бурлаковой. Как установил Люблинский суд, в Монако между супругами тянулся бракоразводный процесс, фактически на момент смерти бизнесмена они не вели совместное хозяйство, а отношения между ним и дочерями были прохладными. При этом сестра покойного сама планировала заниматься похоронами брата, чтобы он упокоился на территории России.

Юридические представители Бурлаковой сообщили, что в конечном итоге вдова похоронила его в Канаде.

Примерно год назад сестра умершего Вера Казакова обратилась в Люблинский суд Москвы с иском о признании действительным завещания, заверенного в октябре 2019 года у нотариуса Княжества Монако. Российский суд не усомнился в подлинности этих бумаг. Из них следует, что Бурлаков пожелал в случае своей смерти передать наследство в фонд своей сестры и ее мужа Николая. Суд взыскал средства с экс-владельца Бинбанка Шишканова и экс-главы Лукина

Представители жены и дочерей миллионера — Елены и Вероники Бурлаковых — выступили категорически против удовлетворения иска. Среди прочего заявлялось, что подлинность составленного от руки бизнесменом письменного завещания вызывает сомнения, как и сам факт существования вышеуказанного фонда на момент составления распоряжения о наследстве.

Тем не менее суд в полной мере встал на сторону заявителей, отдельно подчеркнув, что, несмотря на нахождение Монако в перечне "недружественных государств", законодательство этого карликового государства соблюдено верно, а значит все богатства Бурлакова должны быть определены в пользу истцов.

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"Суд постановил: признать действительным составленное 21 октября 2019 года в простой письменной форме собственноручное завещание Бурлакова, признав его наследниками в соответствии с данным завещанием Казакову Веру Леонидовну, родившуюся 10 августа 1955 года, и Казакова Николая Ивановича, родившегося 27 ноября 1952 года, определив их доли в наследственном имуществе равными, то есть по 1/2 доли у каждого", — заявили агентству в суде.

Решение пока не вступило в законную силу и уже обжаловано ответчиками.

Бурлаков занимал 177-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes, состояние оценивалось в 650 миллионов долларов. Коммерсант был совладельцем Стройлесбанка, лакокрасочной фабрики Terpentin и инвестиционно-строительной компании "Импульс".