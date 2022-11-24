МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россия последние годы наращивает производство винограда и винодельческой продукции, по итогам года ожидается рост урожая винограда, а география виноделия все расширяется, сообщила в ходе Первого российского винодельческого форума вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Минфин рассказал о сроках старта эксперимента по онлайн-продаже вина

"Рост производства винограда в хозяйствах всех категорий в прошлом году составил более 10% к базе 2020 года, в этом году мы повысили прогноз до 760 тысяч тонн", — сказала Абрамченко. В 2021 году в России было собрано 752 тысячи тонн винограда.

В текущем году фиксируется и рост производства винодельческой продукции, который к базе 2021 года составил более 9%, добавила вице-премьер.

Она также отметила существенное расширение географии производства производства отечественной виноградарской и винодельческой продукции.

"Если десять лет назад все знали о Кубани и немного о Ростовской области, радовались первым успехам виноделов Крыма и Севастополя, то сейчас мы обсуждаем развитие виноделия Дагестана, Ставропольского края, освоение виноградо-винодельческих регионов Нижней Волги и Северной Осетии, пробуем первые вина из Самары и ждем урожая первых виноградников в Воронежской и Саратовской областях ", — сказала Абрамченко.

Программы льготного кредитования виноградарской и винодельческой отрасли необходимо продолжать, при этом важно не менять правила кредитного договора в течение всего его срока, добавила он.

"Программы льготного кредитования, безусловно, нужно продолжать и, конечно, не менять правила в течение всего срока кредита", — сказала Абрамченко.

По ее словам, программы льготного кредитования и льготного лизинга для винодельческих хозяйств имеют важное значение для отрасли.

"Так, например, за последние пять лет только Россельхозбанк профинансировал отрасль на 21 миллиард рублей. Оказана поддержка 16 значимым инвестпроектам по виноделию и закладке виноградников", — сообщила Абрамченко.

Вице-премьер также напомнила, что правительство в рамках федерального проекта по развитию в РФ виноградарства и виноделия ежегодно будет выделять отрасли до 3,5 миллиардов рублей федерального финансирования, а общий объем средств поддержки до 2030 года составляет, таким образом, более 26 миллиардов рублей.