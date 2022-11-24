МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Альфа-банка, самого крупного частного банка в России, требовавшего взыскать почти 6 миллиардов рублей с кипрской DTSRetail Ltd, основного владельца крупнейшего российского сотового ритейлера "Связной". Апелляционный суд заново ввел наблюдение в российской "дочке" Google

"Прекратить производство", — приводится в карточке дела в картотеке арбитражных дел итог состоявшегося в четверг заседания. Подробности пока не сообщаются, но самые распространенные основания для прекращения производства по арбитражным спорам — утверждение судом мирового соглашения и отказ от иска. На предыдущем заседании в октябре Альфа-банк просил отложить слушания "в связи с ведением переговоров о заключении мирового соглашения". Ответчик ходатайство тогда поддержал.

Этот иск поступил в суд в июле. Третьим лицом к делу привлечено ООО "Мерлион", один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке информационных технологий, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.

В пресс-службе Альфа-банка ранее поясняли РИА Новости, что причина обращения в суд — просроченная задолженность по факторинговому договору. Банк пытался урегулировать вопрос без суда, подаче иска предшествовали многомесячные переговоры с заемщиком. Однако, отмечали в банке, "без готовности менеджмента ГК "Связной" к конструктивному диалогу и выполнению своих обязательств" последней, вынужденной мерой оставалось обращение в суд. В то же время в пресс-службе добавляли, что банк открыт к диалогу с менеджментом компании для поиска решений. Суд отказал Росбанку в аресте средств на счетах АО "Хоневелл"

На рассмотрении суда находится еще один иск Альфа-банка на ту же сумму – около 6 миллиардов рублей – к самому ООО "Сеть Связной". Очередное заседание пройдет в декабре.

"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") — крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России. По данным ЕГРЮЛ, кипрской компании DTSRetail в ООО "Сеть Связной" принадлежит 69,25%, у нидерландской Euroset Holding NV – 24,89%, у АО "Группа компаний "Связной" – 5,61%, остальные 0,25% — у виргинского офшора "Синнамон Шор Лтд".