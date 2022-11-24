МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Международная компания Olam International продала свои кофейные активы, расположенные в Московской области, российской компании "Лалибела кофе", сообщил РИА Новости генеральный директор "Лалибела кофе" Дмитрий Гущин. СМИ: китайская CNOOC может продать американские активы

"Российская компания "Лалибела кофе", производитель натурального кофе полного цикла под брендом Lalibela, купила у "Аутспан Интернешнл" (филиал международной компании Olam International Ltd.) активы по производству растворимого кофе, расположенные в Московской области", — рассказал Гущин. Он уточнил, что "Аутспан Интернешнл" принял решение прекратить работу в России.

По его словам, сделка завершена 18 ноября, ее условия не разглашаются. Во владение "Лалибела кофе" перешел завод по фасовке гранулированного растворимого кофе в стеклянные банки и пакеты дой-пак, расположенный в подмосковной Яхроме. Его мощность — 7 тысяч тонн в год, что, по оценке экспертов, может составить около 7,5% от общего объема потребления растворимого кофе в России. Гущин уточнил, что потребление растворимого кофе по состоянию на 2021 год Россельхозбанк оценивал в 93 тысячи тонн.

"Мы планируем инвестировать в развитие этого сегмента около 9 миллионов долларов, что при существующем сегодня в России дефиците свободных производственных мощностей и качественного полуфабриката растворимого кофе (freeze dried) позволит по максимуму загрузить мощности завода. В Яхроме будет производиться продукт под собственной торговой маркой Lalibela, а также размещаться заказы федеральных розничных сетей по производству их СТМ в категории растворимого кофе", — добавил Гущин.

Он уточнил, что для управления новым активом создана дочерняя компания "Лалибела Пэкиджинг". "Сохранены рабочие места и операционные процессы, компания налаживает поставки сырья для обеспечения непрерывного производства и запуска новых брендов", — уточнил Гущин.

ООО "Лалибела кофе" производит натуральный кофе под брендом Lalibela. Производство полного цикла мощностью 5 тысяч тонн расположено в Смоленске. Продукция компании – бленды зернового и молотого кофе, продаются на крупнейших маркетплейсах, представлены в федеральных розничных сетях ("Магнит", "Лента", "Пятерочка"), и ресторанах России.