МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о запрете офшорным и подконтрольным им организациям быть концессионерами в сфере ЖКХ. Мишустин поблагодарил Госдуму и правительство за работу с новым бюджетом

На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 6 декабря. При этом председатель комитета Максим Топилин допускает, что законопроект может быть принят во всех трех чтениях уже в осеннюю сессию.

Законопроект, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ирины Яровой, направлен на обеспечение безопасности объектов теплоснабжения и водоснабжения, которые относятся к числу критически важных объектов. Он разработан в рамках межфракционной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в этой сфере, созданной по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Законопроект запрещает юрлицам, зарегистрированным в офшорных зонах, и подконтрольным им лицам выступать в России в качестве концессионеров объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, а также отдельных объектов таких систем.

"Принятие законопроекта позволит не допустить офшорные организации в сферу жилищно-коммунального хозяйства, что будет способствовать повышению уровня не только безопасности таких объектов, но и качества услуг, предоставляемых концессионерами", — указывается в пояснительной записке.

Предлагаемые решения обеспечат защиту инвестиций граждан как основных плательщиков в системе ЖКХ и повысит гарантии инвестирования в развитие объектов теплоснабжения, систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, а также качества услуг, предоставляемых концессионерами, поясняла ранее Яровая.