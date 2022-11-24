МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, регулирующего вопросы передачи движимого и недвижимого имущества на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО). Госдума расширила список разрешенных валютных операций между резидентами

Документ, внесенный группой депутатов и сенатором Константином Долговым, подготовлен в целях обеспечения эффективного и рационального использования недвижимого и движимого имущества, находящегося в границах ТОР, созданных на территориях ЗАТО (за исключением Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ), а также вовлечения соответствующих объектов в хозяйственный оборот.

Законопроект устанавливает порядок передачи управляющей компании ТОР (АО "Атом-ТОР") движимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также порядок распоряжения переданным в ее собственность или аренду движимым имуществом. При этом устанавливается возможность передачи такого движимого и недвижимого имущества индивидуальным предпринимателям и юрлицам, являющимся резидентами соответствующих ТОР, во временное пользование и владение.

Одновременно в целях повышения доступности предоставляемых резидентам услуг исключаются отдельные полномочия Минэкономразвития, осуществляемые в отношении ТОР на территории ЗАТО.

Эти полномочия касаются выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, принятия решений о подготовке и утверждении проекта планировки ТОР в целях ее комплексного развития, о резервировании земель и принудительном отчуждении земельных участков для госнужд, установления сервитутов в отношении земельных участков в целях размещения объектов инфраструктуры.

Законопроект также предусматривает введение льготного порядка использования резидентами ТОР находящегося в государственной или муниципальной собственности движимого имущества, необходимого для осуществления деятельности в границах ТОР.