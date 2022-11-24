Топ-менеджеры "Билайна" подписал соглашение о выкупе компании у холдинга Veon
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ БИЛАЙНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВЫКУПЕ КОМПАНИИ У ХОЛДИНГА VEON — РЕЛИЗ
https://1prime.ru/business/20221124/838940850.html
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ БИЛАЙНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВЫКУПЕ КОМПАНИИ У ХОЛДИНГА VEON — РЕЛИЗ
https://1prime.ru/business/20221124/838940850.html
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