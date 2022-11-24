МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. ФНС будет внимательно отслеживать удобство и быстроту разрабатываемых и предлагаемых инструментов для бизнеса в области искусственного интеллекта, такое поручение службе дал президент России Владимир Путин в ходе конференции Сбера по искусственному интеллекту. Путин поручил обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах

"Я прошу Федеральную налоговую службу внимательно отслеживать, насколько удобно и быстро будут работать эти и другие разрабатываемые и предлагаемые инструменты", — сказал 0н.

Путин также отметил, что в стране следует создавать необходимые условия для того, чтобы отечественный бизнес мог шире раскрыть свой потенциал. Внедрение инноваций не должно нести больших издержек для бизнеса. Для этого начиная с 1 января 2023 года при внедрении именно отечественных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, бизнес может воспользоваться налоговыми льготами и направить дополнительные средства на технологическое обновление.