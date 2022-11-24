МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект об увеличении в два раза, до 2 миллионов рублей, страховой выплаты в случае смерти на производстве и наступления страхового случая, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Госдума одобрила поддержку несырьевого неэнергетического экспорта

"Законопроектом предусматривается увеличение размера единовременной страховой выплаты лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием… предлагается установить единовременную страховую выплату в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая в размере 2 миллионов рублей", — сказано в пояснительной записке к проекту.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время при смерти застрахованного размер страховой выплаты на семью составляет 1 миллион рублей.