МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший производитель целлюлозы в России группа "Илим" планирует сократить выбросы углекислого газа на 12% к 2030 году, следует из релиза компании. Госдума приняла проект о системах автоматического мониторинга выбросов

"В рамках международной климатической повестки Группа "Илим" разработала в 2021 году Климатическую стратегию, где прописала цели: снижение выбросов CO2 на 12% к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2050 году", — говорится в релизе.

В приоритетные направления по достижению этих целей входят не только инициативы по сокращению выбросов углекислого газа, но и работа в области повышения поглощения СО2 в лесных филиалах компании: так называемые лесоклиматические проекты, включая наращивание темпов лесовосстановления и внедрение цифровых методов сквозного мониторинга лесных операций, отмечают в компании.

Группа "Илим" — одна из ведущих компаний российской целлюлозно-бумажной промышленности, крупнейший производитель целлюлозы в стране. В состав группы входят, в частности, три целлюлозно-бумажных комбината (в Архангельской и Иркутской областях) и два гофрозавода (в Ленинградской и Московской областях). В 2021 году компания произвела 79% всей российской товарной целлюлозы, 23% белых бумаг, 37% чистоцеллюлозных упаковочных материалов и 4% гофроупаковки в России.