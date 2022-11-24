МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Более десяти тысяч из 26,7 тысяч российских IT-компаний лишатся аккредитации за непредоставление в Федеральную налоговую службу согласия на раскрытие налоговой тайны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Спрогнозирована динамика капитализации IT-компаний России

Ведомство ранее сообщало, что IT-компании должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, для подтверждения соответствия условиям аккредитации.

"Из 26,7 тысячи компании, которые имели аккредитацию до вступления в силу нового постановления правительства, не подали согласие 10141 компания", — сказал он на полях конференции AI Journey.

Шадаев добавил, что процесс лишения компаний аккредитации "де-факто уже начался".

По словам главы Минцифры, у этих компаний нет шансов сохранить лицензию. При этом он подчеркнул, что лишившиеся аккредитации компании смогут вновь подать на нее заявку.

Минцифры России в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.