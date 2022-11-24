МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В России нет необходимости вводить маркировку вина в дополнение к планируемой к запуску с весны 2023 года маркировке пива, винной отрасли достаточно существующей системы ЕГАИС, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах Первого Российского винодельческого форума. СМИ: британская продукция будет иметь маркировку ЕС из-за кризиса

"Для чего вводится маркировка? Чтобы защищать и гарантировать качество, плюс это учет и контроль. В вине хорошо работает ЕГАИС, две системы учета и контроля стране точно не нужны. Если хорошо работает ЕГАИС, две маркировки не нужны. Мы сегодня говорили о том, что действительно нужно оценивать нагрузку на бизнес", — сказала вице-премьер.

Она отметила, что проработкой этого вопроса занимается Минфин, и это промежуточное решение в дискуссии о необходимости введения маркировки вина. По словам Абрамченко, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Аналогичной позиции придерживается и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, собственник группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. "Мы вели с Минпромторгом этот разговор и с другими ведомствами. Сегодня мы услышали от Минфина, что по крайней мере одно решение есть, что не будет двойной маркировки. …Одна из них останется — это очень устраивающий нас ответ, но надо обратить внимание, чтобы не было другого ответа", — заявил он в ходе пленарной сессии форума.

Титов также добавил, что для отрасли ЕГАИС — это "не просто дело". "Если будет введена еще одна маркировка, это будет совсем уже полный избыток. Нам, помимо того что придется потратить еще сколько денег, так ещё и сколько ресурсов привлечь", — отметил омбудсмен.

Минпромторг в начале августа предлагал запустить в РФ обязательную электронную маркировку пива, в том числе и безалкогольного, а также слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года. Эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2021 года и должен продлиться до 28 февраля 2023 года: в его рамках маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.