МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров РЖД утвердил финансовый план и инвестиционную программу компании на 2023 год, сообщила компания. РЖД ввели скидку в шесть процентов на перевозку газового конденсата

Инвестпрограмма РЖД на 2023 год запланирована в рекордном объеме свыше 1,070 триллиона рублей. Capex госмонополии, созданной в 2003 году, предыдущие годы не превышал эту планку. РЖД в четверг сообщили, что 24 ноября под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова состоялось очное заседание совета директоров ОАО "РЖД".

"Совет директоров утвердил финансовый план и инвестиционную программу ОАО "РЖД" на 2023 год, рассмотрел вопросы совершенствования мониторинга реализации проекта по развитию Восточного полигона, а также одобрил безвозмездное отчуждение ряда непрофильных активов ОАО "РЖД" в пользу публично-правовых образований", — говорится в сообщении.

По данным компании, в ходе заседания Белоусов отметил исключительную важность развития Восточного полигона и роль совета директоров ОАО "РЖД" в принятии управленческих решений по обеспечению его полной и своевременной реализации.

В заседании совета также приняли личное участие генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров, генеральный директор акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" Кирилл Дмитриев, независимый член совета директоров Алексей Комиссаров, замглавы Минфина Ирина Окладникова, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Савельев на заседании правительства в ноябре текущего года докладывал, что, в частности, 440 миллиардов рублей будет инвестировано в проекты комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, из них на развитие второго этапа Восточного полигона пойдет 250 миллиардов рублей. Capex на проекты обновления железнодорожной инфраструктуры составит 350 миллиардов рублей, из них 160 миллиардов рублей — на ремонт более 4,8 тысячи километров путей.

Закупки подвижного состава — более 202 миллиардов рублей. РЖД на них приобретут более 600 локомотивов и 330 вагонов электропоездов. Ещё 15 миллиардов рублей – это взнос в уставный капитал "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД) на покупку 225 пассажирских вагонов. Почти 9 миллиардов рублей пойдут на проекты социального развития.