МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россия как винодельческая держава идет в своем развитии гораздо быстрее других государств, регионы РФ уже начали принимать территориальные стандарты качества, сообщил на Первом Российском винодельческом форуме предправления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. В России не нужна маркировка вина, считает Абрамченко

"Этот путь прошли все страны, все винодельческие державы, и мы идем по этому пути, но значительно быстрее всех остальных — то есть мы практически заложили основы и принципы системы региональных стандартов качества российских вин", — сообщил Киселев.

Он напомнил, что Ассоциации виноградарей и виноделов России создана год назад: сейчас в ее составе уже 161 предприятие, а на момент создания было 109. Ассоциация объединяет территориальные отделения девяти винодельческих регионов России: Дагестана, долины Дона и Терека, Крыма, Кубани, Северной Осетии — Алании, Ставрополья, Адыгеи и Нижней Волги.

"Эти регионы уже начали принимать территориальные винодельческие стандарты качества… И уже выдан первый сертификат качества", — сообщил глава ассоциации. Ассоциация стала первой в России полноценной саморегулируемой организацией, которая "по сути регулирует стандарты этой, наверное, самой быстрорастущей отрасли российской экономики", заметил Киселев.

Одним из важных итогов работы ассоциации за истекший год он назвал движение к прозрачности отрасли. "Мы приняли форму подведения баланса между собранным виноградом, произведенным виноматериалом и вином, потому что тогда понятно, из какого винограда сделано вино, и, например, если вина больше, чем вы можете собрать винограда, то откуда тогда вино?" — пояснил он смысл новой формы отчетности, которую можно заполнить на сайте ассоциации.

"Это называется движение к прозрачности, к честности: если раньше виноделы играли в кошки — мышки с Минсельхозом, то сейчас мы должны по-честному смотреть в глаза друг другу", — подчеркнул Киселев.