МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Роспотребнадзор дал ряд советов покупателям, планирующим купить товары в интернете в "Черную пятницу". Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Киберэксперты предсказали мощную волну хакерских атак в "Черную пятницу"

Так от покупок, за исключением лекарств, потребитель вправе отказаться в любое время до его передачи потребителю продавцом либо уполномоченным им лицом, а после передачи товара — в течение семи дней.

Также продавец должен четко сформулировать условия и цену покупки товара по акции. "Только если продавец правильно и доходчиво донесет информацию до покупателя, между ними не возникнет никаких конфликтных ситуаций", — отмечает ведомство.

Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и сроки, установленные в договоре. Если товар оплачен, но продавец тянет с отгрузкой или доставкой товара, то потребитель вправе потребовать уплаты ему за каждый день просрочки неустойки в размере 0,5% суммы от предоплаты товара.

Роспотребнадзор напомнил, что товар может получить не только покупатель лично, но и иное лицо, предъявившее данные о заказе.

Кроме того, ге допускается навязывание дополнительных товаров и услуг, а комплектность товара определяется изготовителем. Проверка качества и консультирование по выбору товара вообще не могут являться дополнительными услугами, поскольку входят в обязанности продавца, подчеркивает ведомство.

Некачественный товар покупатель вправе заменить на основании тех же прав, что и при оффлайн-торговле.

Ведомство советует проверять цену на товар со скидкой у других продавцов. Если товар неожиданно "подорожал" перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца будет невозможно.

Отмечается также, что слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Ведомство советует попробовать запросить у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя.

"Убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе. На сайте (в приложении) должно быть указано фирменное наименование (наименование) продавца, место его нахождения (адрес), режим работы, ОГРН для юрлиц, фамилия, имя, отчество (если имеется) и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей", — говорится в сообщении.

Нужно обращать внимание на стоимость доставки товара до его оплаты: большая скидка на товар может быть достигнута за счет дорогой доставки.

Сроки доставки нужно выяснить при покупке товара — они должны быть согласованы с покупателем. В случае покупки через агрегаторы, если товар не будет доставлен в срок, покупатель вправе потребовать вернуть деньги.

"Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании", — заключили в Роспотребнадзоре.