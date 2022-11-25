МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Россияне с приходом похолоданий, а также ледяных дождей и гололеда, начали активно покупать вещи, которые им помогут на улице — так, спрос на ледоступы вырос в 4 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса Wildberries. Врач рассказал, как уберечься от травм при гололедице

"Из-за ледяных дождей и гололеда, которые в последнюю неделю обрушились на Россию, жители нашей страны стали чаще заказывать специальный инвентарь, который поможет им… С 16 по 22 ноября 2022 года число заказов ледоступов — специальных противоскользящих шипованных накладок на обувь — выросло в 4 раза по сравнению с началом месяца, с 1 по 7 ноября 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь "под ударом стихии" оказались жители Центрального федерального округа – наиболее активно противоскользящим инвентарем запасались в Московском регионе (рост числа заказов ледоходов в 12 раз), а также Курской (в 47 раз) и Воронежской (в 37 раз) областях.

Про этом россияне не забывают и про безопасность на дорогах. Так, по данным маркетплейса Ozon, штучные продажи зимних шин выросли почти в 5 раз за 20 дней ноября этого года к предыдущему. "Популярнее всего остается шипованная резина почти во всех регионах страны. Незаменимым помощником водителя зимой является незамерзающая жидкость стеклоомывателя и размораживатель замков – их продажи почти в 2 раза выше в этом ноябре, чем в прошлом", — добавили там.

Кроме того, россияне продолжаются утепляться сами — за 20 дней ноября штучные продажи зимней одежды и обуви на маркетплейсе в среднем в 2 раза выше год к году. "Жители страны помимо теплой верхней одежды все больше покупают в этом году термобелье, термоноски, снуды, а также утепленные леггинсы", — заключили в Ozon.