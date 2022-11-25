МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Зимой комнатным растениям нужен особый уход, и чтобы помочь им пережить это время года без потерь, нужно придерживаться нескольких простых правил, рассказала в эфире радио Sputnik президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Эксперт рассказала, как правильно подготовить дачу к лету

По ее словам, для многих комнатных растений зима – это настоящее испытание. Зимой из-за нехватки освещения одни комнатные растения замедляют рост, другие, наоборот, начинают вытягиваться и тянуться к свету. "Вид у них становится, скажем так, не очень презентабельный. Поэтому основное, что необходимо комнатным растениям, – это дополнительная подсветка", – сказала эксперт.

Кроме того, полив комнатных растений зимой нужно обязательно сокращать, а если этого не делать, то появится риск гниения корней.

"Это связано с тем, что все биологические процессы замедляются из-за сокращения светового дня. Большинство растений достаточно поливать один раз в неделю. Причем полив должен быть поэтапным, то есть не сразу всю воду выливать, а небольшими порциями в три захода: один раз немного пролить горшок, потом еще раз и еще раз. Тогда получится полное увлажнение грунта. Если выливать всю воду сразу, то она вытекает в поддон. При этом вымываются все полезные вещества", – объяснила Сафронова.

Также нужно учитывать, что в помещениях зимой становится сухо из-за работы батарей центрального отопления. А большинство комнатных растений – тропические или субтропические, и они нуждаются в повышенной влажности воздуха.

"Я рекомендую использовать зимой специальные увлажнители воздуха, потому что людям сухой воздух тоже не очень полезен. Если такой возможности нет, то можно поставить какую-то емкость с водой на батарею, чтобы вода испарялась потихонечку и увеличивала влажность. Или два-три раза в неделю, смотря какая температура у вас в квартире, опрыскивать растения обычной водой из пульверизатора", – отметила Софронова.

Если в помещении будет слишком жарко, то растения могут пострадать от вредителей. Они активизируются именно зимой — в квартире они чувствуют себя, как в теплице. "Один из самых страшных вредителей – это паутинный клещ. Чаще всего от него страдают цитрусовые. Они любят зимой хорошее освещение и достаточно прохладное помещение. А если в квартире жарко, то они часто повреждаются этим паутинным клещом. Еще один вредитель – это мучнистый червец", – рассказала флорист.