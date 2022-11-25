МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Иран разрешил поставки птицеводческой продукции из России, а работа, направленная на расширение допуска поставщиков на этот рынок, будет продолжаться, говорится в сообщении Россельхознадзора. Еще два российских предприятия начнут поставлять мясо и птицу в ОАЭ

"Иран разрешил поставки птицеводческой продукции из России", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что решение об этом было достигнуто в рамках визита в республику и переговоров с компетентным ведомством Ирана.

"По результатам достигнутых в ходе переговоров договоренностей иранская ветеринарная организация министерства сельскохозяйственного джихада Исламской республики Иран под гарантии Россельхознадзора разрешила начать поставки продукции пяти российским птицеперерабатывающим предприятиям", — говорится в сообщении.

В целом стороны отметили планомерное развитие деловых и торговых отношений между странами. В сообщении также отмечается, что российское ведомство "продолжит работу по расширению перечня компаний, имеющих право экспорта на территорию Ирана".