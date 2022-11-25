ТЮМЕНЬ, 25 ноя — ПРАЙМ. Тюменская область и логистическая компания СДЭК подписали соглашение о сотрудничестве по компенсации затрат малым и средним предприятиям части расходов на транспортировку экспортных грузов до российской границы, сообщает информационный центр правительства региона. Госдума одобрила поддержку несырьевого неэнергетического экспорта

Тюменская область одним из первых субъектов страны внедрила новую меру поддержки отечественного экспорта, говорится в сообщении информцентра.

"Подписано соглашение между региональным Инвестиционным агентством и крупнейшей российской логистической компанией СДЭК. Сотрудничество поможет бизнесу комфортно и быстро снизить затраты на перевозку экспортных товаров. Сумма возмещения – до 500 000 рублей. Такой господдержкой в рамках нацпроекта смогут воспользоваться несколько десятков малых предпринимателей," – следует из сообщения инфорцентра.

Отмечается, что компания при выставлении счетов за услуги транспортировки моментально учитывает предоставляемую субсидию, и предпринимателям не требуется ждать компенсации затрат.

"Самому предпринимателю не нужно сначала работать с транспортной компанией, получать документы, идти к нам, ждать, когда мы дадим возмещение. Он сразу же обращается в транспортную компанию, которая с учетом субсидии, нашего соглашения уже выставляет цену значительно более низкую, чем должна быть изначально", — объяснил алгоритм взаимодействия директор департамента инвестполитики и поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.