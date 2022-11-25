Тюменская область возместит экспортерам через СДЭК до 500 000 рублей расходов на логистику
ТЮМЕНЬ, 25 ноя — ПРАЙМ. Тюменская область и логистическая компания СДЭК подписали соглашение о сотрудничестве по компенсации затрат малым и средним предприятиям части расходов на транспортировку экспортных грузов до российской границы, сообщает информационный центр правительства региона.
Тюменская область одним из первых субъектов страны внедрила новую меру поддержки отечественного экспорта, говорится в сообщении информцентра.
"Подписано соглашение между региональным Инвестиционным агентством и крупнейшей российской логистической компанией СДЭК. Сотрудничество поможет бизнесу комфортно и быстро снизить затраты на перевозку экспортных товаров. Сумма возмещения – до 500 000 рублей. Такой господдержкой в рамках нацпроекта смогут воспользоваться несколько десятков малых предпринимателей," – следует из сообщения инфорцентра.
Отмечается, что компания при выставлении счетов за услуги транспортировки моментально учитывает предоставляемую субсидию, и предпринимателям не требуется ждать компенсации затрат.
"Самому предпринимателю не нужно сначала работать с транспортной компанией, получать документы, идти к нам, ждать, когда мы дадим возмещение. Он сразу же обращается в транспортную компанию, которая с учетом субсидии, нашего соглашения уже выставляет цену значительно более низкую, чем должна быть изначально", — объяснил алгоритм взаимодействия директор департамента инвестполитики и поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.
https://1prime.ru/business/20221125/838949361.html