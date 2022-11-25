КРАСНОЯРСК, 25 ноя — ПРАЙМ. Компания "Норникель" планирует построить в Норильске Арктический музей современного искусства, зимний сад и IT-парк, сообщил советник заместителя директора Заполярного филиала "Норникеля" по региональной политике и корпоративным проектам Максим Миронов. Спрогнозирована динамика капитализации IT-компаний России

Об этом он заявил в пятницу во время пленарного заседания на форуме "Российская креативная неделя — Сибирь", который проходит в Красноярске 24-25 ноября.

"В дополнение к плану (комплексных мер социально-экономического развития Норильска — ред.) "Норникель" реализует еще ряд социально-значимых объектов на территории (Норильска) за свое финансирование, которые также будут серьезно поддерживать развитие креативных индустрий… В центральной части города в исторической застройке самое красивое здание станет новым форматом — это будет социально-культурный центр, который будет обеспечивать развитие городских сообществ. Планируется построить Арктический музей современного искусства в Норильске, зимний сад. Это очень большие и давние запросы жителей, которые хотят в зимнее время получить капельку лета, которое в Норильске скоротечно", — сказал Миронов.

По его словам, в Норильске планируется сделать пешеходной улицу Мира, построить новый кампус Заполярного государственного университета для студентов и приглашенных преподавателей, а также создать IT-парк и многофункциональное образовательное учреждение лицея им. В.И. Долгих.

В прошлом году между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска до 2024 года.

Согласно документу, до 2024 года на развитие города будет выделено 19,8 миллиарда рублей. Еще около 100 миллиардов рублей планируется выделить с 2025 по 2035 годы. Большую часть суммы вложит "Норникель".